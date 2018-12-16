Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» спасают памятники деревянного зодчества

Жители разных городов России объединились в движение «Вереница», чтобы не дать исчезнуть сохранившимся до нашего времени памятникам русского деревянного зодчества. Речь идет о многочисленных церквях и храмах, которые каким-то чудом устояли на Русском Севере и при этом в силу тех или иных причин не вошли в список нуждающихся в реставрации памятников архитектуры. Федеральное агентство новостей побеседовало с одним из активных волонтеров движения.

Жительница Москвы Маргарита Баева ведет обычный образ жизни — дом, семья, работа в частной школе учителем русского и литературы. Но в свободное от повседневных дел время она отдает всю себя восстановлению заброшенных и забытых храмов, которые в большом количестве имеются на Русском Севере (историко-культурное понятие, охватывающее северные регионы европейской части России).

«Нашему фонду в этом году исполнилось пять лет. Он возник из движения добровольных помощников реставраторов, которое существовало еще в 90-е годы, — рассказала о своем увлечении Маргарита. — Севером начали заниматься, поскольку там каждый год исчезают храмы, которые плохо или совсем не реставрируют».

Помимо волонтеров, неравнодушных, как и Маргарита, к деревянному зодчеству, в движении принимают участие и жители районов, где ведутся работы. Ежегодно для помощи в сохранении исторического наследия собираются люди со всех уголков страны. В течение несколько недель они в отрыве от благ цивилизации прикладывают все усилия, чтобы сохранить очередной исторический памятник.

«Наше движение существует за счет наших зарплат и помощи добрых людей, которые следят за нашей деятельностью и иногда помогают, — пояснила собеседница ФАН. Например, этим летом мы закончили работы в деревне Сюма в Архангельской области. За четыре года там нам удалось восстановить Георгиевскую часовню 1734 года. Она нигде не числится, но при этом является уникальным памятником деревянного зодчества».

Занятно, что волонтеры вкладывают свои кровные деньги не только в свое проживание, питание, но также в стройматериалы, инструменты и оплату работы реставраторов. Например реставрация часовни обошлась волонтерам в 1,7 млн рублей, а консервация Никольского храма 1677 года в Волосово, который числился как «руины», имея при этом статус памятника федерального значения, обошлась в 350 тысяч рублей.

«Были оформлены разрешения, сделан бесплатный проект противоаварийных работ, который был проведен через Минкульт, — рассказала Маргарита. Храм уникальный, он имел старинную шатровую архитектурную форму. Нами при помощи местных жителей, неравнодушных архитекторов и реставраторов, были возведены силовые леса, противоаварийная крыша и укреплен фундамент».

К слову, из-за внесения поправок в законодательство заниматься реставрацией и противоаварийными работами могут только собственники или пользователи зданий. Поскольку волонтеры — обычные люди, а у большинства спасаемых храмов нет общины, каждый шаг к их восстановлению сопровождается большим объемом бюрократической волокиты.

«Так получилось, что наше движение светское, среди нас есть как верующие, так и неверующие, — добавила собеседница. — В советские годы очень приветствовался такой вид добровольчества, было достаточно много таких отрядов. В 90-е их стало меньше, чаще всего они собирались летом, в один из последних мне и удалось попасть. Тогда мы поехали помогать сохранить в селе Кальи (Архангельская область) тройной комплекс: зимнюю и летнюю церкви и колокольню. Через год мы собирались тоже отправиться туда, но оказалось, что у ВООПиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) больше нет финансирования, и мы никуда не поехали. А в 2009 году я узнала, что этих храмов больше нет — они сгорели. Получилось, что я, как предатель, не вернулась, не помогла сохранить эту красоту».

В следующем году участники движения «Вереница» собираются не только приступить к новым объектам, но и посетить те, что уже закончили. Например в Никольском соборе волонтеры будут помогать организовывать молельную комнату. Помимо этого будут искать юристов, которые помогут разобраться с документами, чтобы активистам удалось стать собственниками или пользователями храма и года через три-четыре начать обширные реставрационные работы для возвращения ему былого величия.