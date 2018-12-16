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Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» спасают памятники деревянного зодчества

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Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

Жители разных городов России объединились в движение «Вереница», чтобы не дать исчезнуть сохранившимся до нашего времени памятникам русского деревянного зодчества. Речь идет о многочисленных церквях и храмах, которые каким-то чудом устояли на Русском Севере и при этом в силу тех или иных причин не вошли в список нуждающихся в реставрации памятников архитектуры. Федеральное агентство новостей побеседовало с одним из активных волонтеров движения.

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

Жительница Москвы Маргарита Баева ведет обычный образ жизни — дом, семья, работа в частной школе учителем русского и литературы. Но в свободное от повседневных дел время она отдает всю себя восстановлению заброшенных и забытых храмов, которые в большом количестве имеются на Русском Севере (историко-культурное понятие, охватывающее северные регионы европейской части России).

«Нашему фонду в этом году исполнилось пять лет. Он возник из движения добровольных помощников реставраторов, которое существовало еще в 90-е годы, — рассказала о своем увлечении Маргарита. — Севером начали заниматься, поскольку там каждый год исчезают храмы, которые плохо или совсем не реставрируют».

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

Помимо волонтеров, неравнодушных, как и Маргарита, к деревянному зодчеству, в движении принимают участие и жители районов, где ведутся работы. Ежегодно для помощи в сохранении исторического наследия собираются люди со всех уголков страны. В течение несколько недель они в отрыве от благ цивилизации прикладывают все усилия, чтобы сохранить очередной исторический памятник.

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

«Наше движение существует за счет наших зарплат и помощи добрых людей, которые следят за нашей деятельностью и иногда помогают, — пояснила собеседница ФАН.

Например, этим летом мы закончили работы в деревне Сюма в Архангельской области. За четыре года там нам удалось восстановить Георгиевскую часовню 1734 года. Она нигде не числится, но при этом является уникальным памятником деревянного зодчества».

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

Занятно, что волонтеры вкладывают свои кровные деньги не только в свое проживание, питание, но также в стройматериалы, инструменты и оплату работы реставраторов. Например реставрация часовни обошлась волонтерам в 1,7 млн рублей, а консервация Никольского храма 1677 года в Волосово, который числился как «руины», имея при этом статус памятника федерального значения, обошлась в 350 тысяч рублей.

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

«Были оформлены разрешения, сделан бесплатный проект противоаварийных работ, который был проведен через Минкульт, — рассказала Маргарита.

Храм уникальный, он имел старинную шатровую архитектурную форму. Нами при помощи местных жителей, неравнодушных архитекторов и реставраторов, были возведены силовые леса, противоаварийная крыша и укреплен фундамент».

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

К слову, из-за внесения поправок в законодательство заниматься реставрацией и противоаварийными работами могут только собственники или пользователи зданий. Поскольку волонтеры — обычные люди, а у большинства спасаемых храмов нет общины, каждый шаг к их восстановлению сопровождается большим объемом бюрократической волокиты.

«Так получилось, что наше движение светское, среди нас есть как верующие, так и неверующие, — добавила собеседница. — В советские годы очень приветствовался такой вид добровольчества, было достаточно много таких отрядов.

В 90-е их стало меньше, чаще всего они собирались летом, в один из последних мне и удалось попасть. Тогда мы поехали помогать сохранить в селе Кальи (Архангельская область) тройной комплекс: зимнюю и летнюю церкви и колокольню.

Через год мы собирались тоже отправиться туда, но оказалось, что у ВООПиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) больше нет финансирования, и мы никуда не поехали. А в 2009 году я узнала, что этих храмов больше нет — они сгорели.

Получилось, что я, как предатель, не вернулась, не помогла сохранить эту красоту».

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

В следующем году участники движения «Вереница» собираются не только приступить к новым объектам, но и посетить те, что уже закончили. Например в Никольском соборе волонтеры будут помогать организовывать молельную комнату. Помимо этого будут искать юристов, которые помогут разобраться с документами, чтобы активистам удалось стать собственниками или пользователями храма и года через три-четыре начать обширные реставрационные работы для возвращения ему былого величия.

Сохраняя Русский Север: участники движения «Вереница» сохраняют деревянное зодчество

Автор: Иван Каледин
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