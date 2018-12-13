РФ не воюет с Украиной, но Киев размахивает оружием: в Совфеде ответили на заявления Полторака

Министр обороны Украины Степан Полторак озвучил причины, по которым в стране ввели военное положение. Он заявил, что особый режим может быть установлен в двух случаях: из-за агрессии со стороны другого государства или в случае угрозы подобного нападения.

«У нас состоялось два в одном: агрессия Российской Федерации против военно-морских сил Украины в Керченском проливе, а также огромное сосредоточение группировки российских войск на границе с Украиной», — с таким заявлением выступил глава оборонного ведомства в эфире телеканала «112 Украина».

Рассуждая о провокации ВМСУ в Керченском проливе, когда военные суда Киева нарушили государственную границу РФ и опасно маневрировали несколько часов, игнорируя требования погранслужбы РФ, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сравнил украинские власти со взломщиками квартир.

«Трудно назвать агрессией то, что другая сторона на тебя наскакивает подобным путем, а ты защищаешься. Киев послал боевые бронекатера с вооруженными до зубов экипажами, что вторглись в российские территориальные воды, признанные международным сообществом. Украинские власти создали угрозу не только Крымскому мосту, но и судам из различных стран, которые также находились в акватории Керченского пролива. Киев очень непредсказуемо себя вел. Представьте, что в вашу квартиру ломится человек с топором, а потом обвиняет вас в агрессии», — объяснил он.

По поводу размещения российских военнослужащих вдоль границ с Украиной Климов заметил, что Киев сам то и дело «грозится напасть на РФ», поэтому нет ничего удивительного в том, что мы хотим обезопасить свои территории. Однако предположение Полторака о том, что Москва будет нападать на Украину, — глупая выдумка, рассказал сенатор.

«Когда Украина с утра до вечера говорит о том, что собирается с нами воевать и грозится чуть ли не до Москвы дойти, и этим же старается объяснить введение военного положения, было бы наивно полагать, что мы будем свои воинские части отводить от границ и снижать бдительность. Так не бывает, — отметил собеседник ФАН. — Мы должны реагировать на вызовы: Россия не воюет с Украиной, однако Киев размахивает оружием и позволяет себе дикие выходки. Поэтому около наших границ должно находиться разумное количество подразделений, которое обеспечит безопасность РФ согласно Конституции. Никакого отношения к мифическим планам Киева, что якобы РФ будет нападать на Украину, это не имеет вообще».

Напомним, после инцидента в акватории Керченского пролива с незаконным пересечением украинским кораблями территориальных вод РФ, Киев решил, что это был «акт агрессии» и объявил военное положение в некоторых областях страны.