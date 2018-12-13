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Захарова объяснила слова члена ЕК Кинга про «ядерную бомбу в Крыму»

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Захарова объяснила слова члена ЕК Кинга про «ядерную бомбу в Крыму»

Москва, 13 декабря. Сообщения о наличии в Крыму ядерного оружия — это измышления и фейки. Об этом заявила в четверг на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей

Российский дипломат обратила внимание на то, что слова про «ядерную бомбу в Крыму» можно оставить на совести члена Европейской комиссии Джулиана Кинга, который ранее об этом заявил. 

По мнению Захаровой, он [Кинг] переживает за свое скорое расставание с Европейским союзом и со своим нынешним постом.

Она также назвала заявления о бомбе в Крыму «измышлениями и фейками». 

Напомним, ранее еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг в своей колонке в издании The Gurdian касательно ситуации в Керченском проливе заявил, что Москва якобы готовилась к «захвату кораблей в Азовском море», для чего распространяла поддельные обвинения против Киева, в том числе относительно попыток украинских властей «заразить море холерой и ввезти ядерную бомбу на российский полуостров».

Автор: Герман Парло
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