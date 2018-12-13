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Захарова предупредила Литву о зеркальном ответе РФ на новые санкции

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Захарова предупредила Литву о зеркальном ответе РФ на новые санкции

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила Литву о зеркальном ответе России на новые санкции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что в инциденте в Керченском проливе Вильнюс встал на сторону Украины и ввел против России новые санкции.

«Вильнюс решил наказать [Россию] за провокацию, которая была осуществлена Киевом в Черном море, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. — С нашей стороны на эти санкции будет зеркальный ответ».

Захарова предупредила Литву о зеркальном ответе РФ на новые санкции

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив государственную границу РФ. Все требования российской стороны прекратить движение были проигнорированы — военные суда Украины продолжали опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Против них было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы РФ.

В Киеве преподнесли произошедшее как якобы «агрессию» со стороны России и ввели в стране военное положение. Литва поддержала Украину и ввела новые санкции против РФ.

При этом ряд европейский стран после инцидента заявили о сближении с РФ, в частности канцлер Австрии Себастьян Курц. Директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что это подтверждает тот факт, что вина Киева на Азове очевидна.

Автор: Герман Парло
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