Обвиненные австрийцами биатлонисты из РФ сдали более 100 допинг-тестов

Москва, 13 декабря. Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин и другие российские биатлонисты, которым австрийская полиция якобы предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2017 году, в течение указанного периода сдали более 100 допинг-проб, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Все тесты проводились под контролем специалистов из Международного союза биатлонистов. Всего IBU за 2017 год взял у россиян 314 проб — это около 20% от всего числа проб (1595). При этом, подчеркнул источник, речь идет только о внешних тестах, а существуют еще тесты внутри сборной, которых в 2017 году также проводилось немало.

Напомним, ранее в полиции Австрии заявили, что не могут подтвердить факт предъявления обвинения спортсменам из РФ.