Москва, 13 декабря. Россия призвала международное сообщество дать надлежащую оценку дискриминационной политике Киева. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, так дипломат прокомментировала отклонение Верховной радой поправок в закон об образовании, которые были разработаны в соответствии с предложениями Венской комиссии.

«Киевские власти сознательно уклонились от рекомендаций Вены. Плачевно, что европейские партнеры проглотили пренебрежение Киевом своих обязательств в рамках Совета Европы», — подчеркнула Захарова.

Она пояснила, что в настоящее время Киев намеренно устраивает «истерику», чтобы продемонстрировать активные действия в преддверии выборов главы государства и заполучить голоса националистического электората.

Заявления Украины о якобы приверженности Киева «демократическим европейским ценностям» Захарова назвала особенно циничными на фоне развернувшейся в стране «вакханалии». Международное сообщество она призвала не закрывать глаза на происходящие на Украине и оценить соответствующим образом действия Киева.

«Призываем международные организации и правозащитные структуры дать надлежащую оценку дискриминационной политике Киева в отношений законных интересов и прав человека, прежде всего образовательных и языковых», — заключила дипломат.

Новый закон об образовании был принят на Украине прошлой осенью. Он ввел запрет на преподавание в школах после пятого класса на каком-либо другом языке, кроме украинского. Международное сообщество резко раскритиковало документ. Европейские политики признали его дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам, проживающим в стране.