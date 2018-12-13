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Число жертв при крушении поезда в Анкаре увеличилось до девяти

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Число жертв при крушении поезда в Анкаре увеличилось до девяти

Анкара, 13 декабря. Число погибших при крушении скоростного поезда в Анкаре увеличилось до девяти, сообщил министр транспорта Турции Мехмет Джахит Турхан.

«В результате аварии погибли девять человек», — сообщил турецкий министр.

По его словам, жертвами происшествия стали трое машинистов и шесть пассажиров.

Напомним, крушение скоростного поезда Анкара — Конья случилось утром в четверг, 13 декабря. В результате происшествия три вагона поезда сошли с рельсов, обрушился пешеходный переход. По полученным данным, при крушении поезда пострадали более 45 человек. Российское посольство в Анкаре выясняет, есть ли среди пострадавших при крушении поезда россияне.

Автор: Данила Копп
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