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Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии

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Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии

Москва, 13 декабря. Российская сторона объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, соответствующая нота была вручена словацкому послу в минувший вторник, 11 декабря.

«Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших отношений», — подчеркнула она.

Напомним, 5 декабря Братислава выслала российского дипломата якобы в связи с подозрениями в шпионаже.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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