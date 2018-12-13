Россия объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии

Москва, 13 декабря. Российская сторона объявила персоной нон грата военного дипломата из Словакии. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, соответствующая нота была вручена словацкому послу в минувший вторник, 11 декабря.

«Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших отношений», — подчеркнула она.

Напомним, 5 декабря Братислава выслала российского дипломата якобы в связи с подозрениями в шпионаже.