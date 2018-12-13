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США давят на Европу: в Госдуме объяснили, почему ЕП пытается остановить «Северный поток — 2»

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США давят на Европу: в Госдуме объяснили, почему ЕП пытается остановить «Северный поток — 2»

Москва, 13 декабря. В Госдуме отреагировали на резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство «Северного потока – 2». США давят на Европу, и политизация проекта газопровода «Северный поток – 2» связана именно с давлением со стороны США, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Комментируя резолюцию ЕП, Завальный заявил, что Вашингтон не заинтересован в появлении газопровода, ведь он станет прямым конкурентом американского сжиженного газа, поставки которого в Европу США хотят увеличить.

Кроме того, парламентарий отметил, что проект газопровода из России в Европу является исключительно коммерческим и в нем нет никакой политической составляющей.

«Он абсолютно коммерческий и взаимовыгодный — для России, для Германии и для Европы в целом», — подчеркнул он в комментарии телеканалу RT.

Напомним, в резолюции Европейский парламент поддержал идею закрытия проекта «Северный поток — 2». В документе проект расценивается как политический и представляющий угрозу для европейской безопасности и стабильности.

Автор: Ярослава Замысловатова
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