Сирия новости 13 декабря 12.30: курды арестовали гражданского в Ракке, в Африне задержан автомобиль с оружием для YPG

Сирия, 13 декабря. Курды арестовали гражданского в Ракке, в Африне задержан автомобиль с оружием для YPG, ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по мирным кварталам Хаджина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала машину с оружием для YPG в Африне.

Курды: заявляют о захвате у ИГ1 позиций в Хаджине, арестовали гражданского в Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по жилым районам Хаджина.

ВС Турции: перебросили подкрепления к границе с провинциями Ракка и Хасака.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) задержали в Африне автомобиль с оружием и амуницией для курдских военизированных отрядов.

Ранее на севере провинции Алеппо прогремело несколько взрывов, организованных боевиками Отрядов народной самообороны (YPG). В результате детонации СВУ в населенных пунктах Азаз и Аль-Баб пострадало, по меньшей мере, 20 мирных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Хаджине продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и бандами «Исламского государства»1, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syrian_Lion). По заявлениям представителей курдских отрядов, SDF захватили у радикальных исламистов ряд позиций на территории города.

Также по населенному пункту продолжают наносить удары ВВС международной коалиции, пишет Twitter-канал (@RisboLensky). Напомним, под огнем возглавляемого США альянса уже погибли десятки мирных жителей Хаджина.

Провинция Ракка

Курдские радикалы не прекращают проводить аресты мирных жителей Ракки. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу гражданского в поселении Аль-Зайбакия в пригороде административного центра региона.

Военный источник передает в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что подкрепления ВС Турции прибыли к границе с провинциями Ракка и Хасака.

Ирак

Недалеко от города Ханакин на севере провинции Дияла прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента погибли два сотрудника полиции.

Силы безопасности Ирака продолжают проводить операцию по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории страны. По сведениям Iraqi News, в Мосуле члены народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили трех радикальных исламистов. Также банда «Исламского государства» из двух человек была арестована в административном центре провинции Киркук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)