Это у меня любимое: Захарова назвала обвинения в адрес бухгалтера ФАН «лучшей» инсинуацией США

Москва, 13 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала своим любимым обвинением со стороны США в адрес России инсинуации Вашингтона на тему того, что бухгалтер Федерального агентства новостей вмешалась в американские выборы.

«Обвинения о вмешательстве в выборы — абсурдная история. Нам никто ничего не объяснял, нас обращают к материалам СМИ, которые всерьез нельзя воспринимать, некоторые аргументы американской стороны, конечно, стоят особняком. Обвинения в адрес Елены Хусяйновой. Это у меня любимое. Если бухгалтер может повлиять на выборы, зачем вообще платить спецслужбам? Вон женщина деньги считает и в Конгресс выбирает», — цитирует Захарову корреспондент ФАН.

Дипломат отметила, что «документы», представленные американской стороной, это фальшивка.

«Ребенок из средней школы может понять, что это фальшивка, при этом это все пришло официально от американских дипломатов», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что корни клеветнической кампании вокруг «российского вмешательства» в американские выборы, которая превратилась в театр абсурда, нужно искать в США и их внутренней политике.

Напомним, в октябре США обвинили во «вмешательстве» в избирательные процессы внутри страны бухгалтера Федерального агентства новостей Елену Хусяйнову. В специальном видео она опровергла все обвинения, назвав себя простой русской женщиной.

Россиян обвинения в адрес бухгалтера российского СМИ насмешили, в Сети появились десятки юмористических картинок на эту тему.