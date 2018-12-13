«Перепутали слова «Россия» и «Украина»: Захарова ответила США на обвинения в ущемлении вероисповедания

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на обвинения госсекретаря США Майка Помпео о якобы ущемлении прав верующих в РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отреагировала на заявление Помпео о том, что Россию необходимо включить в список стран, которые «ответственны за злостное нарушение свободы вероисповедания».

«Что творится вообще в Госдепартаменте? — задала она риторический вопрос. — Какие нарушения они нашли?»

Представитель МИД РФ допустила, что американские власти «перепутали слова «Россия и «Украина». Она напомнила, что именно украинский президент Петр Порошенко поддержал в своей стране неканоническую церковную структуру, что привело в церковному расколу.

«Не перепутали слова «Россия» и «Украина»? Хотела бы напомнить, что именно на Украине гонения на священников и мирян — это все в США никого не волнует».

Захарова добавила, что посол Госдепартамента США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк, который угрожает России санкциями, сам активно «вмешивается и поощряет раскольнические шаги Порошенко».

Напомним, в сентябре этого года Браунбэк с рабочим визитом посетил Украину, где встретился с Порошенко. Представитель Госдепартамента США Сэм Браунбэк заявил о поддержке стремления Украины к автокефалии, которая привела к церковному расколу на Украине.