В Киеве заигрались с «Миротворцем»: Захарова рассказала о готовности России ответить

Москва, 13 декабря. РФ призывает международные организации и правозащитные структуры дать соответствующую оценку дискриминационной политике киевских властей в отношений законных интересов и прав человека. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Российский дипломат напомнила, что на Украине продолжает функционировать скандальный сайт «Миротворец», работу которого Киев отказывается прекратить.

«Мы не просто требуем, у нас есть возможность отвечать на подобные действия… Это будет сделано, если не будет обеспечена безопасность российских дипломатов. В Киеве должны понимать, что они заигрались», — заявила Захарова.

Напомним, в середине ноября МИД Германии призвал закрыть сайт «Миротворец». В дипломатическом ведомстве ФРГ резко осудили действия украинского радикального портала, который опубликовал персональные данные экс-канцлера страны Герхарда Шредера.