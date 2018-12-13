Дамаск, 13 декабря. Оползень вызвал разрушение домов и склона в сирийской провинции Хасака. На месте происшествия побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Как стало известно, 10 декабря в городе Рас-аль-Айн произошел внезапный обвал горных пород, в результате которого произошло обрушение домов и сбой в работе электроснабжения. На ряде строений также были зафиксированы трещины. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

По словам источника ФАН, причиной возникновения оползня стали туннели, которые были вырыты курдскими формированиями, контролирующими эту часть провинции Хасака. Все туннели составляют 10 метров в глубину и восемь метров в ширину. Как оказалось, обвал произошел из-за бурения, проводимого курдами.

Накануне местные жители заметили, как представители курдской полиции покидали один из туннелей, расположенный к северу от города Рас-аль-Айн. Между молодыми людьми и курдами произошла ссора, которая завершилась арестом арабов.

Стоит отметить, что часть провинции Хасака находится под контролем так называемых Демократических сил Сирии, состоящих преимущественно из курдских формирований. Под контролем сирийской правительственной армии остаются важные стратегические точки.

Жители Хасаки неоднократно выходили на демонстрации против нового руководства, которое активно пытается навязать сирийцам свою культуру и язык. Кроме того, курды в принудительном порядке заставляют молодых людей воевать в рядах Демократических сил Сирии. В случае, если кто-то отказывается, курды сажают их в тюрьму, а затем требуют деньги с их семей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о сильных ливнях, которые повредили жилые дома в Хасаке.