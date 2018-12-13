«Будущий президент»: в Сети восхитились украинским защитником УПЦ Усиком

Киев, 13 декабря. Украинский боксер Александр Усик заявил о готовности поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ее священнослужителей в преддверии так называемого «объединительного» собора. В Сети идею спортсмена поддержали, отметив, что таких как Усик, нужно ставить в пример.

По его словам, если дело дойдет до силового захвата Киево-Печерской лавры, то он окажет поддержку священнослужителям.

«Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов», — заявил боксер.

Пользователи восхитились намерениями защитника оказать поддержку УПЦ. Но, по мнению комментаторов, такое противостояние «напряжет» мэра Киева Виталия Кличко.

«Интересный будет «баттл» против Кличко», — написал пользователь.

Интересный будет"батл"против Кличко))) — феникс (@bUUzoJb9662rxBP) December 13, 2018

«Придется побить мэра Киева», — отметил комментатор.

Придется побить мэра Киева — Дмитрий (@Dmitri77) December 13, 2018

«Туда бы еще тогда Федю Емельяненко подтянуть», — посоветовал пользователь.

Туда бы еще тогда Федю Емельяненко подтянуть ???? — Очки Ходора (@fivais11) December 13, 2018

«Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачным боям, Джек Лондон, Конан Дойл и Чарли Чаплин занимались боксом профессионально, армянский царь Вараздат, Пушкин, Вяземский, Довлатов да многое еще, кто из умных людей занимался боксом. Вот и Усик из их числа. Не повезло только братьям Кличко», — добавил комментатор.

Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачным боям,Джек Лондон,Конан Дойл и Чарли Чаплин занимались боксом профессионально,армянский царь Вараздат,Пушкин,Вяземский,Довлатов,да многое еще кто из УМНЫХ людей,занимался боксом.Вот и Усик из их числа.Не повезло только братьям Кличко. — Свой (@jhhIEGhZBSEoCQT) December 13, 2018

В Интернете пользователи также высказали уважение украинскому бойцу, который не боится киевских властей и готов отстаивать честь канонической УПЦ.

«Усик крутой украинец. Сразу понятно, что русский», — отметил интернет-пользователь.

Усик крутой украинец. Сразу понятно, что русский. — якен хгар (@xelg) December 13, 2018

«Это единственный спортсмен Украины, который вызывает уважение, высказывает свое мнение не боясь радикалов», — отметил комментатор.

«Какой же он умница, настоящий украинец и патриот своей Родины», — подчеркнул пользователь.

Какой же он умница, настоящий украинец и патриот своей Родины. — Александр (@bulterier12) December 13, 2018

Пользователи предположили, что Усик мог бы возглавить украинское государство.

«Вот будущий президент Украины!» — с восхищением написал пользователь.