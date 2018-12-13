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«Будущий президент»: в Сети восхитились украинским защитником УПЦ Усиком

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«Будущий президент»: в Сети восхитились украинским защитником УПЦ Усиком

Киев, 13 декабря. Украинский боксер Александр Усик заявил о готовности поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ее священнослужителей в преддверии так называемого «объединительного» собора.  В Сети идею спортсмена поддержали, отметив, что таких как Усик, нужно ставить в пример.

По его словам,  если дело дойдет до силового захвата Киево-Печерской лавры, то он окажет поддержку священнослужителям.

«Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов», — заявил боксер.  

Пользователи восхитились намерениями защитника оказать поддержку УПЦ. Но, по мнению комментаторов, такое противостояние «напряжет» мэра Киева Виталия Кличко. 

«Интересный будет «баттл» против Кличко», — написал пользователь.

«Придется побить мэра Киева», — отметил комментатор. 

«Туда бы еще тогда Федю Емельяненко подтянуть», — посоветовал пользователь.

«Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачным боям, Джек Лондон, Конан Дойл и Чарли Чаплин занимались боксом профессионально, армянский царь Вараздат, Пушкин, Вяземский, Довлатов да многое еще, кто из умных людей занимался боксом. Вот и Усик из их числа. Не повезло только братьям Кличко», — добавил комментатор. 

В Интернете пользователи также высказали уважение украинскому бойцу, который не боится киевских властей и готов отстаивать честь канонической УПЦ.

«Усик крутой украинец. Сразу понятно, что русский», — отметил интернет-пользователь.  

«Это единственный спортсмен Украины, который вызывает уважение, высказывает свое мнение не боясь радикалов», — отметил комментатор. 

«Будущий президент»: в Сети восхитились украинским защитником УПЦ Усиком

 

«Какой же он умница, настоящий украинец и патриот своей Родины», — подчеркнул пользователь. 

Пользователи предположили, что Усик мог бы возглавить украинское государство.

«Вот будущий президент Украины!» — с восхищением написал пользователь. 

 

Автор: Данила Копп
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