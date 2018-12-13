«Будущий президент»: в Сети восхитились украинским защитником УПЦ Усиком
Киев, 13 декабря. Украинский боксер Александр Усик заявил о готовности поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) и ее священнослужителей в преддверии так называемого «объединительного» собора. В Сети идею спортсмена поддержали, отметив, что таких как Усик, нужно ставить в пример.
По его словам, если дело дойдет до силового захвата Киево-Печерской лавры, то он окажет поддержку священнослужителям.
«Если пойдут захватывать лавру, я стану на сторону монахов», — заявил боксер.
Пользователи восхитились намерениями защитника оказать поддержку УПЦ. Но, по мнению комментаторов, такое противостояние «напряжет» мэра Киева Виталия Кличко.
«Интересный будет «баттл» против Кличко», — написал пользователь.
Интересный будет"батл"против Кличко)))— феникс (@bUUzoJb9662rxBP) December 13, 2018
«Придется побить мэра Киева», — отметил комментатор.
Придется побить мэра Киева— Дмитрий (@Dmitri77) December 13, 2018
«Туда бы еще тогда Федю Емельяненко подтянуть», — посоветовал пользователь.
Туда бы еще тогда Федю Емельяненко подтянуть ????— Очки Ходора (@fivais11) December 13, 2018
«Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачным боям, Джек Лондон, Конан Дойл и Чарли Чаплин занимались боксом профессионально, армянский царь Вараздат, Пушкин, Вяземский, Довлатов да многое еще, кто из умных людей занимался боксом. Вот и Усик из их числа. Не повезло только братьям Кличко», — добавил комментатор.
Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачным боям,Джек Лондон,Конан Дойл и Чарли Чаплин занимались боксом профессионально,армянский царь Вараздат,Пушкин,Вяземский,Довлатов,да многое еще кто из УМНЫХ людей,занимался боксом.Вот и Усик из их числа.Не повезло только братьям Кличко.— Свой (@jhhIEGhZBSEoCQT) December 13, 2018
В Интернете пользователи также высказали уважение украинскому бойцу, который не боится киевских властей и готов отстаивать честь канонической УПЦ.
«Усик крутой украинец. Сразу понятно, что русский», — отметил интернет-пользователь.
Усик крутой украинец. Сразу понятно, что русский.— якен хгар (@xelg) December 13, 2018
«Это единственный спортсмен Украины, который вызывает уважение, высказывает свое мнение не боясь радикалов», — отметил комментатор.
«Какой же он умница, настоящий украинец и патриот своей Родины», — подчеркнул пользователь.
Какой же он умница, настоящий украинец и патриот своей Родины.— Александр (@bulterier12) December 13, 2018
Пользователи предположили, что Усик мог бы возглавить украинское государство.
«Вот будущий президент Украины!» — с восхищением написал пользователь.
Вот будущий президент Украины!— ГРИГОРИЙ® (@krasnovodsk76) December 13, 2018