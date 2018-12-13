Российским водителям разрешат оставлять права дома

Москва, 13 декабря. Российским водителям разрешат оставлять дома бумажные документы. В 2019 году ГИБДД определит формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава инспекции Михаил Черников.

Он уточнил, что новые документы будут иметь юридическую значимость, при этом использовать их можно будет в электронном виде.

«При движении можно будет использовать их в электронном виде. Я думаю, что в 2019 году мы определим, в каком формате это будет произведено», — пояснил Черников, выступая в среду на семинаре по вопросам дорожной безопасности.

Он добавил, что информацию о наличии прав у водителя и его историю можно будет проверить по фотографии. Для этого, по словам Черникова, инспекция уже приобрела порядка 22 тысяч планшетов. Глава ГИБДД уточнил, что планшеты были распределены по территориям.