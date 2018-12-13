Захарова: На Украине не прекращаются репрессии против тех, кто не хочет примкнуть к русофобии

Москва, 13 декабря. Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обыски СБУ у православных деятелей в Полтавской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дипломат отметила, что резкое обострение ситуации в стране и в Донбассе нужно украинскому президенту Петру Порошенко как воздух, чтобы попытаться удержать свои рейтинги накануне выборов.

«По замыслу киевских стратегов, резкое обострение в Донбассе также даст ему повод для продления военного положения и отмены президентских выборов», — подчеркнула она.

Захарова прокомментировала также обыски, которые провела СБУ в Полтавской области. Давлению подверглись православные общественные деятели Сергей Проваторов, Виктор Шестаков и Юрий Пагода.

«На Украине не прекращаются репрессии против тех, кто не хочет примкнуть к русофобии», — подчеркнула она.

Проваторов, в частности, совсем недавно был награжден российской государственной наградой медалью А.С. Пушкина, которую вручил лично президент России Владимир Путин. Эта награда вручается за вклад в распространение русской культуры. Как и Проваторов, Пагода и Шестаков являются активными деятелями общерусского движения на Украине, защитниками канонического православия.

По словам спикера МИД РФ, киевские власти пытаются обвинить Проваторова, Шестакова и Пагоду в антиукраинской деятельности, попытке дестабилизировать ситуацию в стране.