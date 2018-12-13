Москва присела под американским балконом: эксперт оценил полет бомбардировщиков РФ над Карибским морем

Появились кадры полета российских самолетов Ту-160 над акваторией Карибского моря. На видео продемонстрированы кабины летательных аппаратов, экипаж ракетоносцев, приборная панель.

Видеозапись опубликовал телеканал «Звезда». Полет был совершен в рамках международного визита делегации Воздушно-космических сил в Венесуэлу. Его продолжительность составила около девяти часов.

Напомним, на этой неделе в Венесуэлу по приглашению местных властей прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Как подчеркнул министр Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, совместные полеты Москвы и Каракаса призваны подготовить страну к защите от любой возможной агрессии.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал преимущества отечественных самолетов, прозванных среди пилотов «Белыми лебедями», перед аналогами конкурентов РФ — США.

«По своим тактико-техническим характеристикам наши дальние стратегические бомбардировщики ничем не уступают аналогам США. На вооружении наших самолетов находятся ракеты, что могут запускаться на таком расстоянии, на котором американское вооружение бессильно. Наши Ту-160 в случае необходимости могут использовать ракеты и с ядерными боеголовками, они по скорости и боевой нагрузке не уступают ни одному самолету аналогичного класса. К слову, такие летательные аппараты можно по пальцам пересчитать. Чтобы перелететь с авиабазы «Энгельс» в России и приземлиться в Венесуэле, нужно преодолеть очень серьезный путь, и наши самолеты успешно с этим справились», — разъяснил собеседник ФАН.

Появление российских бомбардировщиков встревожило США и Организацию американских государств (ОАГ). Баранец отметил, что полет наглядно продемонстрировал серьезность дальнейшего военно-технического сотрудничества РФ и Венесуэлы.

«Американское мышление о том, что Вашингтон сильнее и круче, с прилетом Ту-160, Ан-124 и Ил-62 получило очень серьезную пощечину. Потому что шок на страницах американских журналов свидетельствует о тревоге в США, они привыкли думать, что Россия находится где-то далеко. А сейчас Москва, скажем так, присела под американским балконом, что Вашингтону не нравится», — сказал он.

Военный эксперт предположил, что в Венесуэле могут появиться новые российские самолеты, а также другие виды военной техники, что тоже является сигналом для Вашингтона.

«Если сотрудничество с Каракасом пойдет и дальше, то в латиноамериканской стране может появиться новое российское вооружение: подлодки, военные суда. Это все делает жизнь американцев неуютной, так как Запад привык постоянно давить на РФ и устраивать провокации. Этот полет с военно-политической точки зрения надо рассматривать как месседж для США, что Россия рядом и в случае угрозы может ответить», — резюмировал он.

Это уже третий визит российских Ту-160 в Венесуэлу. Стратегические ракетоносцы России прибывали в эту южноамериканскую страну в сентябре 2008 года и октябре 2013.