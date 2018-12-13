За это и уважаю: Валуев отреагировал на слова Усика о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик выразил готовность защищать Киево-Печерскую лавру от нападок украинских радикалов. В случае столкновений от готов будет поддержать священнослужителей.

«Я стану на сторону монахов», — сказал боксер в эфире украинского телеканала.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый российский боксер Николай Валуев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что за радикалами стоят определенные политически силы. Власть делает все от нее зависящее, чтобы посеять церковный раскол.

«С чего бы вдруг нападки со стороны радикалов вдруг пересматривались? Если дело дойдет до палок и дубинок, вы же понимаете, кулаки не помогут. На Украине идет спланированная акция по расколу и дальнейшему захвату церковной собственности. Идет передел всего и вся, добрались до православной церкви. Дальше делайте выводы сами: кто такие радикалы, откуда они и кем поддерживаются», — говорит российский политик.

Тем не менее он позитивно оценил демарш Усика. По словам члена нижней палаты парламента, он испытывает к Усику уважение за его последовательную позицию.

«Слава богу, спортсмены способны повлиять по крайней мере на общественное мнение. Он всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю», — резюмировал Николай Валуев.

Напомним, в середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В РПЦ сочли это решение нелегитимным и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Добавим, что президент Украины Петр Порошенко пообещал не вмешиваться в церковные дела.