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Захарова рассказала о подготовке в ВСУ провокации на линии соприкосновения в Донбассе

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Захарова рассказала о подготовке в ВСУ провокации на линии соприкосновения в Донбассе

Москва, 13 декабря. Киев готовит провокацию на линии соприкосновения в Донбассе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время традиционного брифинга Захарова рассказала о подготовке в ВСУ провокации в Донбассе. Она отметила, что Киев планирует ее совершить на линии соприкосновения.

«На нашем прошлом брифинге говорили об активном приготовлении ВСУ к акциям в Донбассе. В ближайшие дни ожидается провокация, чтобы организовать стремительное нападение на мариупольском направлении, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства России. — Планируется использовать группировки войск, которые оказались там в последнее месяцы».

Захарова рассказала о подготовке в ВСУ провокации на линии соприкосновения в Донбассе

Захарова отметила, что наблюдателями ОБСЕ было обнаружено множество запрещенных минскими соглашениями украинских вооружений.

Автор: Герман Парло
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