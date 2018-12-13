Россияне назвали Путина ответственным за успехи страны и рост благосостояния

Москва, 13 декабря. Россияне видят в росте благосостояния нации заслугу президента РФ Владимира Путина. Об этом, следует из данных опроса «Левада-Центра», рассказали 55% участников социологического исследования.

Именно российского лидера граждане страны считают ответственным за экономические успехи Российской Федерации и рост благосостояния населения.

«Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют, — говорит социолог «Левада-Центра» Денис Волков.

В то же время 13% россиян отметили, что улучшение уровня жизни в стране — это заслуга правительства. Отвечая на вопрос об ответственных за существующие в России проблемы, 37% респондентов упомянули кабинет министров РФ.

Отметим, на президентских выборах в марте 2018 года Владимира Путина поддержало рекордное число избирателей — 56 миллионов россиян. Социологические опросы свидетельствуют, что высокий рейтинг доверия россиян к президенту стабилен уже в течение многих лет.