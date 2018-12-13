«Теракт по шаблону»: эксперты объяснили, стоит ли Франции опасаться новых атак ИГ после Страсбурга

Москва, 13 декабря. Стрельба, которую открыл на рождественской ярмарке в Страсбурге, один из местных жителей является терактом, совершенным по шаблону ИГ1 (запрещенная в РФ организация), однако опасаться новой волны террористических атак Франции не стоит, считают эксперты.

«Если говорить о полноценных крупных скоординированных атаках, как это было раньше, то их ждать не стоит», — заявил в комментарии телеканалу «360» политолог из Австралии Джамал Дауд.

По его словам, в настоящее время у ИГ нет средств для финансирования крупных операций не только за границей, но и на Ближнем Востоке. Дауд напомнил, что организация потеряла контроль над землями, где раньше боевики занимались грабежами и добычей полезных ископаемых.

При этом специалисты не исключают, что сегодня Европе угрожают атаки так называемых «одиноких волков» - террористов, которые не контактируют с ИГ, и планируют преступления самостоятельно, находясь под влиянием террористической пропаганды.

Именно так, отметила специалист по терроризму и радикальным течениям Жасмин Опперман, действовал «страсбургский стрелок». Опперман отметила, что теракт на рождественской ярмарке был совершен по шаблону ИГ.

«Вот этот и еще несколько шаблонов выучили европейские радикалы, и могут начать их применять самостоятельно», — предупредила она.

Как уточнила специалист, о приверженности к террористической организации сегодня может заявить кто угодно, а сама группировка может взять на себя ответственность за преступление, совершенное лицом, которое не имеет с ней прямых контактов.

Во вторник вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге один из местных жителей открыл огонь из автоматического оружия. Жертвами стрельбы стали три человека, 13 получили ранения. Преступник с места преступления скрылся, однако правоохранители смогли быстро установить его личность. Им оказался 29-летний уроженец Страсбурга марокканского происхождения Шерифф Шекатт. Мужчина ранее уже был внесен в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности, он имеет 27 судимостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.