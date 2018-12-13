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Захарова обвинила США в недопустимом отношении к Марии Бутиной

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Захарова обвинила США в недопустимом отношении к Марии Бутиной

Москва, 13 декабря. Российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг ареста политической заключенной Марии Бутинов в США, оказывая психологическую помощь молодой женщине, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Отмечаем недопустимое отношение к гражданке РФ со стороны властей США. Требуем ее скорейшего освобождения из тюрьмы, мы оказываем ей психологическую помощь в этот момент», — подчеркнула дипломат

Автор: Герман Парло
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