Захарова обвинила США в недопустимом отношении к Марии Бутиной

Москва, 13 декабря. Российская сторона внимательно следит за ситуацией вокруг ареста политической заключенной Марии Бутинов в США, оказывая психологическую помощь молодой женщине, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Отмечаем недопустимое отношение к гражданке РФ со стороны властей США. Требуем ее скорейшего освобождения из тюрьмы, мы оказываем ей психологическую помощь в этот момент», — подчеркнула дипломат