Сирия: Захарова рассказала, как США мешают борьбе с терроризмом

Москва, 13 декабря. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе традиционного брифинга оценила обстановку в Сирийской Арабской Республике.

Российский дипломат заявила, что в настоящее время продолжается выполнение меморандума по Идлибу, конечная цель которого — ликвидация присутствия террористов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель ведомства указала на то, что РФ отмечает попытки сорвать российско-турецкие договоренности по созданию демилитаризованной зоны, сбить вектор урегулирования с целью собственных геополитических интересов.

Она подчеркнула, что нелегальное присутствие американского контингента на почти 30% территории САР не только не отвечает интересам окончательной ликвидации международных террористов на сирийской территории, однако и становится реальной преградой на пути решения этой задачи.

«В освобожденных районах налаживается мирная жизнь, особое внимание уделяется добровольному перемещению беженцев в САР», — отметила Захарова.

Накануне стало известно, что порядка 770 сирийских беженцев вернулись домой из Ливана и Иордании.