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Сирия: МИД РФ возложил на США ответственность за безопасность гумконвоя ООН для «Эр-Рукбана»

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Сирия: МИД РФ возложил на США ответственность за безопасность гумконвоя ООН для «Эр-Рукбана»

Москва, 13 декабря. Ответственность за обеспечение безопасности второго гумконвоя ООН в лагерь «Эр-Рукбан» несет американская сторона, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это должно соответствовать требованиям соответствующих агентств и властей Сирии», — подчеркнула она.

Ранее в МИД РФ заявили, что незаконное американское вооруженное присутствие на почти 30% территории САР мешает окончательной ликвидации международных террористов на сирийской земле, но и становится реальным препятствием на пути решения этой задачи.

Автор: Герман Парло
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