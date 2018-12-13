«Я бы не смеялся над загнанным в угол Порошенко»: украинский политолог о подготовке к провокации ВСУ

В качестве усиления армии, пока на Украине действует военное положение, в ВСУ будет направлено свыше 300 единиц техники, с таким заявлением выступил министр обороны страны Степан Полторак. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«За эти две недели, которые прошли, в армию поступило более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники», — заявил Полторак.

Помимо этого, украинский министр обороны подчеркнул, что за последние четыре года власти сделали «максимально возможное, чтобы восстановить боеспособность флота».

Удержаться у власти

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине Объединения «Боротьба» Алексей Албу в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что нагнетание военной истерии при помощи провокации — «последняя козырная карта в колоде Петра Порошенко на президентских выборах». Он изо всех сил пытается удержаться у власти, и все его действия направлены на эскалацию военного конфликта.

«Прошло уже две недели, а «российский агрессор» так и не вторгся. Над Порошенко открыто начинают смеяться. Зачем надо было устраивать этот цирк? Но я бы не смеялся над загнанным в политический угол президентом. С точки зрения Петра Порошенко, смысл в нагнетании военной истерии действительно имеется. Ведь военное положение не только запрещает вести агитацию конкурентам президента, но и увеличивает спецучастки: с 3 декабря на Украине проходят сборы резервистов, и те из них, что будут находиться в момент выборов в воинских частях, естественно, проголосуют «как надо», — пояснил Алексей Албу.

По словам эксперта, заявление Полторака о поступлении новой военной техники в Вооруженные силы Украины является частью большой кампании Петра Порошенко по удержанию власти.

«Может ли появление новой техники в распоряжении ВСУ означать подготовку к полномасштабным боевым действиям? Не думаю. Во-первых, это недостаточное количество для войны. Во-вторых, зная ситуацию в «Укроборонпроме», качество данной техники вызывает очень большие сомнения, но для организации провокации против ЛНР и ДНР или Приднестровья вполне сгодится», — заключил Алексей Албу.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что можно было бы пошутить по поводу качества вооружений, которые в последнее время поступали на вооружение украинской армии — как правило, это слегка переделанные советские образцы, много лет пылившиеся на складах.

«Но ситуация складывается такая, что становится не до шуток. Воодушевленный тем, что предыдущая провокация в Азове вызвала единодушную поддержку Запада, Порошенко с огромной вероятностью может возобновить полноценные боевые действия в Донбассе, а значит, будут новые потери среди военных и мирных жителей. Заявления представителей ДНР о возможности украинского наступления 14 декабря уже не кажутся традиционными обвинениями, которые уже несколько лет раздаются с обеих сторон. Порошенко нужна маленькая победоносная война, и западные хозяева его только поддержат в этом», — пояснил Юрий Голубь.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна находится под угрозой полномасштабной войны, в связи с чем он принял решение о введении военного положения.