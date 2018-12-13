«Однозначно провокация»: тренер отреагировал на обвинения сборной РФ по биатлону в допинговых нарушениях

Москва, 13 декабря. Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович ответил на обвинения в нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил.

«Ни о чем сейчас разговор. Сегодня еще ничего не ясно. Могу в двух словах сказать: это однозначно провокация со стороны австрийской полиции», — сказал Касперович в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалист в беседе с KP.Ru добавил, что точно не может знать, кто именно ответственен за раздувание нового допингового скандала.

Ранее в Австрии российским биатлонистам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что сотрудники австрийской полиции «нагрянули» в расположение российской сборной в Хохфильцене накануне. По его словам, обвинения относятся к чемпионату мира, который проходит в прошлом году. Спортивный комментатор опубликовал в своем Instagram список «обвиняемых», среди них — олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, бывший тренер сборной РФ Александр Касперович.

Напомним, второй этап Кубка мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 13 по 16 декабря.