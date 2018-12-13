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Госдума приняла восьмитысячный закон

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Госдума приняла восьмитысячный закон

Москва, 13 декабря. Государственная дума РФ в четверг приняла восьмитысячный закон. На юбилейное решение, передает корреспондент Федерального агентства новостей, в начале заседания обратил внимание председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

«Это восьмитысячный закон с начала работы Государственной Думы», — сказал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что 7963 закона уже вступили в силу. Отметим, юбилейным стал Федеральный закон об организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Госдума приняла восьмитысячный закон

Законопроект, который теперь войдет в историю, в третьем чтении представила заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Ирина Марьяш. Депутаты приняли его единогласно.

Автор: Ольга Летягина
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