Супруга Шнурова в два раза урезала зарплаты всей группе «Ленинград»

Санкт-Петербург, 13 декабря. Новая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова начала интересоваться финансовыми делами коллектива.

Как пишет «Комсомольская правда», Абрамова вмешалась в систему работы группы и решила сама выдавать участникам заработную плату. Она предложила супругу в два раза меньше платить музыкантам, а некоторых посоветовала вообще уволить.

Напомним, в октябре Сергей Шнуров узаконил отношения с 27-летней поэтессой Ольгой Абрамовой — дочерью миллионера-металлурга Валерия Абрамова.

«В «Ленинграде» платят огромные гонорары. Если в группе у звезды эстрады первого эшелона музыканты за один концерт получают в среднем по 200 евро (около 15 тысяч рублей), то ребята Шнура зарабатывают за такой же концерт несколько сотен тысяч рублей», — рассказал осведомленный источник.

По информации музыканта Стаса Барецкого — друга Шнурова — раньше финансовыми вопросами занимался директор «Ленинграда», как сейчас обстоятельств дела — неизвестно. Однако, по его мнению, такая информация просочилась в СМИ благодаря самому лидеру группы ради пиара.