В СБР отреагировали на посещение австрийской полицией сборной РФ

Москва, 13 декабря. Источник в Союзе биатлонистов России подтвердил посещение австрийской полицией сборной России.

«Руководство СБР в курсе инцидента, выразило возмущение, президента союза Владимир Драчев готовит официальное заявление по поводу этого»рейда», — уточнил собеседник Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, накануне вечером в расположение сборной РФ приехала австрийская полиция с целью допросить ряд спортсменов, медицинский и тренерский персонал. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене.



