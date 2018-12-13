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В СБР отреагировали на посещение австрийской полицией сборной РФ

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В СБР отреагировали на посещение австрийской полицией сборной РФ

Москва, 13 декабря. Источник в Союзе биатлонистов России подтвердил посещение австрийской полицией сборной России.

«Руководство СБР в курсе инцидента, выразило возмущение, президента союза Владимир Драчев готовит официальное заявление по поводу этого»рейда», — уточнил собеседник Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, накануне вечером в расположение сборной РФ приехала австрийская полиция с целью допросить ряд спортсменов, медицинский и тренерский персонал. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене.

 

 

 


 

Автор: Валерий Морозов
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