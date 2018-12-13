Атакующий хищник против крадущегося: Шойгу обеспечил превосходство России над США в воздухе

Российский истребитель Су-57 превосходит американский F-35, уверен военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков. Превосходство России над США в воздухе обеспечил в том числе и лично министр обороны Сергей Шойгу.

«Су-57 — это атакующий хищник. Самолет F-35 — это крадущийся хищник. К тому же тяговооруженность одного двигателя, которая стоит на F-35, существенно уступает тяговооруженности двух двигателей, которые стоят на нашем самолете. Су-57 — это маневрирующий самолет по завоеванию превосходства в воздухе и решения специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Поэтому если эти два самолета встретятся, то, скорее всего, Су-57 раньше обнаружит F-35 и раньше применит оружие», — сказал Леонков, его слова приводит телеканал «Звезда».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что нет никаких сомнений, что в случае боевого столкновения в воздухе победу одержит российский самолет.

«Более того, наши самолеты будут пилотировать наши летчики. А таких людей, как говорил наш президент [Владимир Путин], нет ни в одной армии мира. Напомню, Су-24 встречался с F-15 и F-16 на территории Соединенных Штатов Америки, если я не ошибаюсь, на полигоне под Лэнгли. И оказалось, что наш самолет превосходит американский по своим тактико-техническим характеристикам, а наши летчики в открытом воздушном бою имели явное превосходство и успешно им пользовались», — говорит военный аналитик.

У России есть опыт встреч с летчиками США на полигонах, отечественная сторона выглядит достойно и имеет явное преимущество в бою. Он также обратил внимание на профессионализм главы оборонного ведомства.