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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 19 нарушений в провинциях Алеппо, Хама и Латакия

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Сирия: РФ за сутки зафиксировала 19 нарушений в провинциях Алеппо, Хама и Латакия

Москва, 13 декабря. Российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 19 нарушений режима прекращения военных действий в Сирии, турецкие — семь. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Отмечается, что российские военные зафиксировали 19 случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Хама и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 2, Алеппо — 2, Идлиб — 3», — говорится в бюллетене.

Также в военном ведомстве отметили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в провинции Латакия.

Автор: Андрей Крылов
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