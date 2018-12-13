Кокорин рассказал, как проведет новогоднюю ночь

Москва, 13 декабря. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который находится в московском СИЗО «Бутырка», рассказал, как проведет новогоднюю ночь.

«Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще», — сообщил Кокорин в письме Агентству городских новостей «Москва».

Нападающий «Зенита» добавил, что не знает, предоставят ли ему возможность поздравить с Новым годом родных и близких. При этом, уточнил Кокорин, он обязательно напишет своей семье письмо.

Футболист также поблагодарил всех, кто поддерживает его, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал провести праздник в кругу семьи, отметили «Известия».

Напомним, в октябре этого года футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев с компанией друзей устроили две драки в центре столицы. Они напали на водителя одной из ведущих Первого канала, а позднее — на двух чиновников, сообщила «Свободная пресса».

На прошлой неделе Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Отмечается, что суд рассмотрит жалобы на продление срока ареста футболистов 18 декабря.