В США заявили о нехватке моряков на случай военной угрозы

Вашингтон, 13 декабря. В министерстве транспорта Соединенных Штатов сообщили, что в случае военной угрозы американскому резервному флоту будет не хватать свыше 1,8 тыс. моряков. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США.

По имеющимся данным, проблема в некоторой степени связана с сокращением числа судов под американским флагом, передает RT.

Кроме того, сообщается, что высокая стоимость обслуживания и эксплуатации американских кораблей снижает их прибыльность на мировом рынке.

Согласно отчету, в транспортном ведомстве США разрабатывают ряд инструментов по привлечению гражданских моряков и формированию условий для повышения финансовой продуктивности флота, пишет «Царьград».

Однако на данный момент представители ведомства не готовы оценить их рациональность.