Москва, 13 декабря. Решение Европарламента о принятии резолюции против строительства «Северного потока — 2» принято под давлением США. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний-участниц строительства «Северного потока-2», — сказал Володин.

Он назвал кампанию против реализации проекта строительства газопровода примером недобровестной конкуренции.

«Это недобровестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики. Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо. В преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой структуре», — отметил спикер Госдумы РФ.

Напомним, ранее Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к прекращению реализации проекта «Северный поток – 2». Отметим, строительство газопровода, который по дну Балтийского моря соединит Россию и Германию, уже идет. На данный момент уложены около 300 километров трубопровода.

Против реализации совместного проекта «Газпрома» и европейских компаний активнее всего выступают Киев и Вашингтон — Украина опасается, что без транзита российского газа, ГТС страны, которая и так находится в удручающем состоянии, придет в полную негодность, США же надеются, остановив «Северный поток — 2», нарастить объем экспорта сжиженного газа в Европу.