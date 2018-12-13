Число жертв крушения поезда в Турции выросло до семи

Анкара, 13 декабря. Число жертв крушения скоростного поезда в Турции выросло до семи, ранены 46 человек. Как уточняет местный телеканал NTV, среди погибших - шесть пассажиров и машинист состава.

Состояние троих из 46 раненых врачи расценивают как тяжелое.В Минтрансе страны ранее сообщили, что причиной катастрофы на железной дороге стало то, что на рельсах оказался другой состав, которого там не должно было быть.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд следовал из Анкары в Конью. После столкновения с рельсов сошли два вагона. Российское посольство в Анкаре уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане РФ.