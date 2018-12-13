Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Число жертв крушения поезда в Турции выросло до семи

472
0 Оставить комментарий

Число жертв крушения поезда в Турции выросло до семи

Анкара, 13 декабря. Число жертв крушения скоростного поезда в Турции выросло до семи, ранены 46 человек.  Как уточняет местный телеканал NTV, среди погибших - шесть пассажиров и машинист состава.

Состояние троих из 46 раненых врачи расценивают как тяжелое.В Минтрансе страны ранее сообщили, что причиной катастрофы на железной дороге стало то, что на рельсах оказался другой состав, которого там не должно было быть.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд следовал из Анкары в Конью. После столкновения с рельсов сошли два вагона. Российское посольство в Анкаре уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших граждане РФ.

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.