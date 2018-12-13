Махачкала, 13 декабря. Федеральная служба безопасности России задержала в столичном регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии семерых человек, собиравших деньги для боевиков ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе — запрещены в России). Об этом сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным сотрудников ФСБ, средства для террористов собирали «под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам».

Отмечается, что так называемые благотворительные организации «Мухаджирун» и «Сальсабиль» получали, обналичивали и передавали террористическим группировкам деньги.

Согласно информации ведомства, в состав группы входили экс-участники бандитских групп, действовавших на Северном Кавказе, а деньги перечислялись на счет находящихся в Сирийской Арабской Республике в составе подразделений ИГ двух россиянок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в террористической деятельности.

Кроме того, в ЦОС ФСБ сообщили, что в течение двух лет — с 2016 года — указанным лицам было переведено свыше 38 млн рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.