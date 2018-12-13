История с отставкой не закончена: эксперт оценил победу Мэй на голосовании консерваторов

Тереза Мэй останется лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны, в среду она смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов.

«Результат голосования таков: премьер обладает доверием партии… За поддержку проголосовали 200 парламентариев, против — 117, перевес составил 83 голоса», — рассказал накануне вечером глава управляющего комитета партии Грэм Брэди.

После голосования Мэй заявила миссию правительства: «Обеспечить осуществление Brexit, за который проголосовал народ, снова сплотить страну и сделать так, чтобы она действительно работала на благо каждого».

Тем не менее победы в собственной партии недостаточно, подчеркнул эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Федеральному агентству новостей.

Он отметил, что британский парламент в свою очередь так же может инициировать голосование о вынесении вотума недоверия Терезе Мэй, тогда поддержка однопартийцев уже ей не поможет.

«Она сохраняет только пост в Консервативной партии, еще может быть вынесен вотум недоверия парламентом. Это разные вещи. В любом случае Мэй еще должна будет поставить вопрос о голосовании по поводу Brexit. Вчерашние события не являются окончательными: пока она выиграла голосование у себя в партии и на год получила иммунитет, но этого все равно может быть мало. История с отставкой на этом не закончилась, у нее нет голосов для утверждения соглашения о выходе Британии из ЕС. Те, кто проголосовал вчера против нее, разумеется, не поддержат документ по Brexit, который она предлагает. Вопросы остаются», — разъяснил эксперт.

По словам политолога, «Мэй в своей партии выиграла с хорошим, но не критичным преимуществом, так как более трети членов партии настроено на ее мирный уход». Камнем преткновения для всего британского правительства остается выход страны из Европейского союза.

«Она отложила голосование по Brexit на неопределенный срок, чтобы найти недостающие голоса. Судя по вчерашнему голосованию, если лейбористы проголосуют против действующего соглашения о выходе из ЕС, то, скорее всего, они должны будут поставить вопрос вынесения вотума недоверия в парламенте, и нынешнее правительство все равно не удержится. Вчера Мэй получила вотум доверия лишь у себя в партии, а получит ли она его в парламенте по итогам голосования по Brexit, непонятно», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, 12 декабря была запущена процедура вынесения вотума недоверия премьеру. Поводом для недовольства в партии послужили положения соглашения с Евросоюзом о Brexit, которое предлагала утвердить Мэй. Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС — 29 марта 2019 года.