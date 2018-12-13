Сирия: христиане Скальбии готовятся к празднованию Рождества и Нового года

Сирия, 13 декабря. Жители расположенного в провинции Хама христианского города Скальбия, активно готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).

Кто-то вместе с детьми приехал в христианскую Скальбию из соседней деревни, посмотреть на наряженную новогоднюю елку. Жители окрестных поселений, преимущественно суннитских, Рождество не отмечают, впрочем, как и Новый год. В исламе верующие могут надеяться только на милость Аллаха, соответственно и просить исполнения желаний только у Всевышнего. Тем не менее, любопытство побеждает.

«Мы уже давно наслышаны о том, что в Скальбии Рождество празднуется с размахом. Сами живем в соседней деревне и сегодня специально приехали посмотреть на новогоднюю елку. Знаем, что из других поселков тоже приезжают люди, у нас такого праздника нет. Ну и конечно, мы желаем всем жителям Скальбии, нашим братьям, чтобы у них все было хорошо», — рассказал мужчина корреспонденту ФАН.

Сама же 14-метровая елка была установлена несколько дней назад на главной площади города в присутствии огромного количества местных жителей. По словам священника греческой православной церкви, отца Луиса Искафа, «новогодняя елка не что иное, как символ обновления жизни». Таким образом, жители города надеются на то, что не только в Скальбии, но и в других регионах страны мир и безопасность будут восстановлены.

Помимо елки, практически по всей Скальбии зажглись рождественские и новогодние огни. Праздничная иллюминация заметна не только на центральных улицах и проспектах, но и в домах, и в витринах магазинов.

«Сегодня мы покупаем подарки для детей и различные новогодние игрушки, которые украсят нашу новогоднюю елку у нас дома. Да, мы ее уже поставили. Еще нужно будет купить продуктов для праздничного стола, но займемся этим чуть позже. Мы все активно готовимся к празднику, слава богу обстановка в городе нормализуется, стало спокойней», — сообщил житель Скальбии.

Но даже несмотря на относительное затишье, бойцы народного ополчения Скальбии продолжают нести службу на линии фронта, которая находится всего в полукилометре от жилой застройки. По словам военных, они будут пресекать все попытки боевиков испортить людям праздник.