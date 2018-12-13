В ШОС заявили об укреплении связей террористов с оргпреступностью и наркобизнесом

Душанбе, 13 декабря. Международные террористические организации укрепляют связи с наркобизнесом и организованной преступностью, заявил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев.

Сысоев подчеркнул, что террористы представляют самую серьезную угрозы, несмотря на то, что есть успехи в борьбе с международными террористическими группировками. Члены террористических организаций изменяют источники и каналы получения финансовой и материально-технической помощи, отметил эксперт.

«В том числе посредством укрепления связей с наркобизнесом и организованной преступностью, переходят к сетевой модели деятельности на основе работы региональных филиалов», — цитирует РАТС Сысоева.

Ранее генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов заявил, что борьба с терроризмом остается ключевым приоритетом работы организации.