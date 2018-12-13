Запчасти для иномарок планируют производить в России

Таганрог, 13 декабря. Таганрогский литейный завод (входит в государственную корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») планирует создавать диски сцепления и тормозные барабаны для иномарок под собственной маркой. Об этом в четверг заявили в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что в будущем году предприятие собирается нарастить долю выпускаемой продукции на 11% — до 10,5 тыс. тонн​​​.

«Завод будет поставлять на внутренний рынок диски сцепления и тормозные барабаны для автомобилей импортного производства под собственным брендом», — следует из сообщения корпорации.

Ожидается, что такой шаг призван стать альтернативой более дорогой продукции иностранных производителей, передает РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день завод производит свыше 9,5 тыс. тонн литья ежегодно, суммарно выпускается порядка 200 наименований изделий для ОАО «РЖД», автомобильного концерна КамАЗ, строительных фирм и коммунальной сферы.