Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Запчасти для иномарок планируют производить в России

49
0 Оставить комментарий

Запчасти для иномарок планируют производить в России

Таганрог, 13 декабря. Таганрогский литейный завод (входит в государственную корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») планирует создавать диски сцепления и тормозные барабаны для иномарок под собственной маркой. Об этом в четверг заявили в пресс-службе корпорации.

Отмечается, что в будущем году предприятие собирается нарастить долю выпускаемой продукции на 11% — до 10,5 тыс. тонн​​​.

«Завод будет поставлять на внутренний рынок диски сцепления и тормозные барабаны для автомобилей импортного производства под собственным брендом», — следует из сообщения корпорации.

Ожидается, что такой шаг призван стать альтернативой более дорогой продукции иностранных производителей, передает РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день завод производит свыше 9,5 тыс. тонн литья ежегодно, суммарно выпускается порядка 200 наименований изделий для ОАО «РЖД», автомобильного концерна КамАЗ, строительных фирм и коммунальной сферы.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.