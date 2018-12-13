Всероссийское патриотическое движение «Юнармия» запускает конкурс лидеров

Военно-патриотическое движение «Юнармия» будет искать себе лидеров среди руководителей самого движения, военно-патриотических, военно-спортивных клубов и объединений, общественных организаций и движений патриотической направленности. В конкурсе «Лидеры Юнармии» могут принять участие все, у кого есть опыт управления, организации и проведения мероприятий в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, победители получат сертификаты на сумму от 50 до 300 тысяч рублей на воплощение патриотических проектов.

«Мы рассчитываем, что конкурс станет презентационной площадкой для лидеров движения, которая соберет не только самых ярких представителей из числа наставников, но и позволит обменяться лучшими практиками в сфере патриотического воспитания, — заявил начальник Главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России летчик-космонавт Роман Романенко. Обещаем, все будет открыто, объективно и прозрачно».

На конкурс ждут образованных, харизматичных людей, владеющих современными технологиями работы в сфере патриотического воспитания, отмечают в пресс-службе «Юнармии». В каждом из трех туров участникам придется проявить лидерские качества, показать себя в проектной работе, предложить свои идеи по развитию общественной организации.

«Цель конкурса — формирование кадрового резерва движения через поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей. Победители конкурса, обладающие высоким уровнем развития лидерских и управленческих компетенций, будут рекомендованы для выдвижения кандидатурами в состав органов управления ВВПОД «Юнармия», — сообщают организаторы.

Подать заявку на конкурс можно с 27 декабря по 15 февраля.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Цель движения — воспитание молодых россиян в соответствии с принципами патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству. Сейчас в движении участвуют более 276 тысяч юнармейцев.