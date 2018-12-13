В Тверской епархии объяснили, почему россияне не поняли «модного священника»

Москва, 13 декабря. В Тверской и Кашинской епархии РПЦ объяснили, с чем связана негативная реакция общества на размещение протоиереем Вячеславом Баскаковым фотографий дорогой обуви и аксессуаров известных брендов в социальной сети. Дело в заблуждении, что церковь живет на государственные деньги, рассказал пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

«У населения существуют определенные мифы. Например, один из главных – церковь обеспечивается государством, что совершенно не так», — заявил Мищенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что церковь существует благодаря добровольным пожертвованиям, большая часть которых идет на оплату коммунальных услуг, зарплату работников и внутрицерковные нужды.

Максим Мищенко также отметил, что протоиерея Вячеслава Баскакова предупреждали о том, что ведение открытого аккаунта может быть опасно.

«Он несколько необычен, слегка инфантилен, при этом человек неплохой… Мы его предупреждали раньше об опасности ведения такого открытого аккаунта… Весь контент от отца Вячеслава чересчур приватный, необычный… Мог в любой момент искусить случайного пользователя», — сказал иерей Максим Мищенко.

Кроме того, по словам пресс-секретаря Тверской и Кашинской епархии, Баскаков — настоятель скромного прихода, так что на его доходы вряд ли получится купить хотя бы пряжку от именитого дизайнера. У отца Вячеслава нет машины, а живет он в скромной квартире, так что ничего из того, что демонстрировалось в соцсети, не было куплено на пожертвования, подчеркнул Мищенко. Тот факт, что россияне не поняли Баскакова, назвав того «модным священником», — результат поверхностного взгляда на ситуацию, добавил Мищенко.

Отец Вячеслав, рассказали в Тверской епархии, уже составил объяснительную записку для дисциплинарной комиссии, сообщает «ФедералПресс».

«Ни церковных, ни светских законов он не нарушал. Но тут можно говорить о том, что он в некотором смысле опозорил епархию, свой приход», — отметил Мищенко.

Напомним, ранее широкий общественный резонанс получило распространение в Сети снимков отца Вячеслава с дорогой одеждой и обувью модных брендов, в частности Louis Vuitton и Gucci.