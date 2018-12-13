У Вашингтона достаточно способов заставить: Пентагон предостерег Турцию от военных действий в Сирии

Военные действия Турции на территории Сирийской Арабской Республики (САР), осуществляемые в одностороннем порядке, неприемлемы. С таким заявлением выступил представитель Пентагона Шон Робертсон. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Соединенные Штаты призвали провести консультации по этому поводу.

«Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную озабоченность, особенно ввиду того, что американский персонал может присутствовать там или находиться поблизости», — сказал Робертсон РИА Новости.

В среду, 12 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные в ближайшие дни собираются начать операцию против курдских вооруженных формирований на восточном берегу Евфрата.

Как отметил представитель Пентагона, Соединенные Штаты «считают любые подобные действия неприемлемыми».

«Координация и консультация между США и Турцией — единственный способ разрешить имеющиеся в этой сфере обеспокоенности», — подчеркнул он.

Отношения Турции и США

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что подобные разлады в отношениях США и Турции в связи с операциями турецких войск в Сирии случались уже неоднократно, и они будут продолжаться. Причина этих разногласий не только в импульсивности и излишней, по мнению американцев, самостоятельности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но и в том, что в данный момент времени США и Турция при манипулировании сирийскими курдами преследуют разные цели. Именно о необходимости координации этого манипулирования говорит представитель Пентагона.

«Отношения США и Турции в последние годы ровными не бывали никогда, однако у Вашингтона достаточно способов заставить Эрдогана выполнять американские требования. Поэтому на данный момент это не более чем стилистические разногласия по курдскому вопросу.

Разговоры о создании курдского государства ведутся США в манипулятивных целях, никто в Вашингтоне всерьез эту идею не рассматривает. Курдский вопрос является для США постоянным и удобным рычагом давления на Турцию, Сирию, Иран и Ирак, поэтому американцы его постоянно и используют. Для создания курдского государства в нынешней исторической реальности необходима новая геополитическая катастрофа на Ближнем Востоке, например, распад Ирана или Турции, что на данный момент является совершенно невероятным событием», — заключил Максим Жаров.

Турция неоднократно обвиняла США в поставках вооружения контролирующим северо-восток САР курдским формированиям, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).