Израильские силовики ликвидировали двух участвовавших в терактах палестинцев

Тель-Авив, 13 декабря. Израильские силовики ликвидировали двух палестинцев, которые были участниками терактов на Западном берегу реки Иордан, следует из заявлений местных властей.

Один из ликвидированных был Ашрафа Наальву, которого разыскивали с 7 октября, сообщила пограничная полиция. По информации правоохранителей, он убил двух израильтян в промышленной зоне Баркан.

Пресс-секретарь главы израильского правительства Офир Гендельман сообщил, что в ходе другой операции был ликвидирован Салеха Баргути, который подозревается в причастности к вооруженному нападению у поселения Офра, где 9 декабря были ранены семь человек. Отмечается, что при попытке задержания Баргути попытался напасть на силы Израиля.

«Он был убит ответным огнем», — сообщил Гендельман.

Также израильские силовики задержали несколько палестинцев, которые стояли за стрельбой в промышленной зоне Баркан и на перекрестке Офра. Однако точное их число не раскрывается. На видео, которое распространила армейская пресс-служба, показаны аресты по меньшей мере пяти человек, в том числе женщины.