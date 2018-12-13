Ученые выявили неожиданную опасность уборки

Москва, 13 декабря. Ученые выяснили, что использование антибактериальных средств при уборке дома может не дать необходимого результата — специалисты считают, что лучше тем, кто решил избавиться от пыли, помогут обычное мыло и тряпка.

Дело в том, что специалисты из Северо-Западного университета в США обнаружили в пыли вещество триклозан. Оно способно менять генетический код микроорганизмов, живущих в пыли, что помогает им адаптироваться к антибиотикам, входящим в состав моющих средств.

Триклозан, сообщает Science Alert, в ходе исследования нашли в библиотеках, спортивных залах и учебных заведениях. Таким образом, считают ученые, моющие средства могут быть опасны, ведь они в некоторых случаях дают лишь иллюзию чистоты.