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Электроснабжение в Чечне восстановлено

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Электроснабжение в Чечне восстановлено

Москва, 13 декабря. Электроснабжение в Чечне восстановлено, оставшиеся накануне вечером без света более 100 тысяч человек снова получают электроэнергию, сообщает Минэнерго РФ.

«В 06–16 ВЛ 110 кВ «Плиево – Самашки» (Л-102) введена в работу, всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении ведомства.

Проблемы с подачей электричества начались в Чечне накануне около 23.30 вечера. По данным Минэнерго, действием токовой защиты нулевой последовательности были отключены линии электропередачи «Грозный — ГРП-110», «Плиево — Самашки», «Самашки — ГРП-110». Подстанция «Самашки» была обесточена. В результате без света оставались более 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского, Сунженского и Урус-Мартановского муниципальных районов.

Автор: Василий Котов
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