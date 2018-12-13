В СФ посоветовали Порошенко не путать причину и следствие в попытке оправдаться за слова о «войне» с РФ

Президент Украины Петр Порошенко объяснил свое заявление о «войне» с Россией. По его словам, он имел в виду, что провокация ВМСУ в Керченском проливе и последующее задержание судов является «актом российской агрессии».

«Это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная: Россия находится в полной изоляции», — сказал Порошенко перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что Киев нарушил действующее российское законодательство, за что и поплатился. Парламентарий посоветовала Порошенко не путать причину и следствие в попытке оправдаться за слова о «войне» с РФ. Кроме того, она обратила внимание на тесное взаимодействие российского парламента с органами законодательной власти других стран.

«Начнем с того, что провокацию устроила Украина — это украинские суда зашли в территориальные воды Российской Федерации. Причинно-следственные связи очень хорошо прослеживаются. Россия не находится в изоляции, подтверждением этого является тот факт, что на 25-летие создания Совета Федерации к нам прибыло 60 парламентских делегаций. Та позиция, что транслируют в мир руководители Украины, не соответствует действительности», — говорит сенатор от Севастополя.

Она также заметила, что внутриполитическая ситуация на Украине лишь усугубляется — власть не в состоянии вступить в диалог с обществом и дать ответы на интересующие его вопросы.

«Украина все больше скатывается к гражданскому конфликту внутри страны. Власть, судя по всему, не в состоянии управлять этими процессами, обуздать их, выйти на нормальный диалог с обществом. Руководство Украины будет все больше формировать фальшмишени и транслировать их на международный уровень для того, чтобы отвести внимание от того, что происходит внутри общества», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны отечественными пограничниками. По факту нарушения границы в РФ возбудили уголовное дело. Судна были доставлены в Керчь.