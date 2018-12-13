Пусть Запад услышит, что хочет Россия: в Совфеде отреагировали на заявления о «Мертвой руке»

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДСМРД) может спровоцировать Россию на принятие упреждающего ядерного удара в военной доктрине, опасаются на Западе.

Как сообщает издание The National Interest, Вашингтон с тревогой осознает, что в России якобы все еще существует созданный во времена СССР комплекс управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», более известный на Западе как «Мертвая рука», которая «могла стать еще более смертоносной за последние десятилетия».

Авторы статьи вспоминают ноябрьское интервью бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина, в котором он заявил, что в России «оружие судного дня» до сих пор функционирует и сработает, когда у страны останется меньше средств для обороны после первого удара агрессора. При этом, по его словам, «Мертвая рука» была усовершенствована.

В публикации отмечается, что во времена СССР существование установки держалось в секрете от американских властей.

«И если Россия сейчас открыто обсуждает «Периметр», то для остальных это причина забеспокоиться», — говорится в статье.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил интерес западного издания к российскому оружию.

По его словам, «до многих политиков, которые говорят о мире и войне, стало доходить, что война с применением ядерного оружия абсолютно бесперспективна». Сенатор подчеркнул, что наличие подобного вооружения — признак стабильности, позволяющий говорить о том, что никто не будет делать резкие шаги и усиливать напряжение.

«Сегодня каждый из западных политиков, кто искренне верит в то, что «Россия — это зло, которое надо победить», думает, что на это есть шанс, но нет ни единого шанса одолеть РФ. С Россией надо разговаривать, поскольку мы одна из самых склонных к сотрудничеству стран. Мы заинтересованы в современном высокотехнологичном развитии, остановить этот процесс невозможно никому», — разъяснил он.

В то же время собеседник ФАН напомнил о том, что оборонный комплекс России постоянно совершенствуется, поэтому каждый, кто задумает провокацию против нее, будет об этом сожалеть.

«Мы ни с кем не будем начинать войну и заниматься безумством, связанным с упреждающими ударами, если не увидим, что опасность для РФ стала очевидной. Людям нужно задуматься, стоит ли коллективному Западу агрессивно общаться с Москвой. Пусть они услышат, что РФ хочет, как с ней стоит общаться, и всем станет легче. Россия обеспечила военную безопасность, это факт. Война с ней бесперспективна», — заключил Клинцевич.

Система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука» — это полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от неприятеля.