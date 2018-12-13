Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения

Вашингтон, 13 декабря. Супруга хозяина Белого дома Дональда Трампа — Меланья — рассказала, что не всегда согласна с мнением своего мужа и дает ему советы, однако в результате президент самостоятельно принимает решения. Об этом передает телеканал Fox News.

Первая леди Америки отметила, что у нее не всегда есть время следить за новостями, поскольку у нее много работы.

«Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет. Я иногда не согласна с его тоном», — заявила Меланья.

Она уточнила, что в конечном счете глава Белого дома сам принимает решения и понимает последствия. При этом она назвала его «бойцом», который ежедневно борется за Америку.

Первая леди США рассказала, что заявила Трампу, что он одержит победу, если во второй раз захочет принять участие в президентской гонке.